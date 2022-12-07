國泰金打造新一代電子病歷平台 瞄準金融醫療生態圈

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（中央社記者蘇思云台北7日電）國泰金打造新一代電子病歷平台，把常用的非結構化電子病歷轉為國際標準格式，有助於跨單位醫療院所交換資訊，目前跟國泰綜合醫院、中山附醫等4醫院進行概念性驗證，盼打造金融醫療生態圈。

電子病歷雖然已經普及化，但因缺乏統一規範，導致機構間難以交換資訊。過往當醫療院所與衛福部、保險公司交換資料時，僅少數以電子病歷往來，交換電子病歷時，因資料欠缺統一格式，需要耗費龐大人力辨識資料，且難提供更具價值的附加效益。

國泰金今天發布新聞稿，整併集團內跨業資源，由國泰金控數位數據暨科技發展中心打造新一代雲端電子病歷平台iFHIR Center，把醫院常用的非結構化電子病歷轉換為國際標準FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）格式，有望促進交換醫療資訊。

國泰金指出，目前iFHIR Center已完成第一階段功能，將透過「FHIR轉換引擎」，讓醫療院所不需動到核心系統、不需撰寫大量程式，就可透過API（應用程式設計界面）把不同的電子病歷資料統一轉為FHIR格式。

國泰金控資深副總經理姚旭杰表示，台灣已進入高齡化與少子化階段，民眾對保健就醫類的保險需求與規劃日益增加，國泰未來將在iFHIR Center上，開拓更多元的應用場景，有機會結合保險公司、健管中心等跨機構單位，打造更多智慧醫療解決方案。

iFHIR Center目前跟4家醫院合作概念性驗證（PoC），包含國泰綜合醫院與中山醫學大學附設醫院等。（編輯：林淑媛）1111207