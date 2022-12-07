手機產量連6季衰退 研調：最快明年第2季回暖

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（中央社記者江明晏台北7日電）研調機構TrendForce指出，因手機品牌調節庫存、經濟逆風衝擊，第3季全球手機產量年減11%，打破歷年來第3季旺季正成長的鐵律，且迄今已連6季年衰退，預估最快2023年第2季才有望回暖。

研調機構TrendForce出具研究報告指出，第3季全球智慧型手機總產量達2.89億支，季減0.9%，年減11%，打破歷年來第3季旺季正成長的鐵律，顯示市況極為萎靡。

TrendForce分析，主因是智慧型手機品牌廠在優先調節通路成品庫存的考量下，對於第3季的生產規劃相當保守，加上全球經濟逆風衝擊，品牌持續下調生產目標所致。

展望第4季，TrendForce指出，手機品牌持續以降低既有庫存為目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而，觀察近期雙11銷量，各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的衝擊。

TrendForce預估，第4季智慧型手機總產量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。TrendForce表示，自2021年第3季起，智慧型手機市場即出現明顯轉弱的警訊，迄今已連續6季呈現年衰退，預估這一波的低谷週期，將隨著通路庫存水位修正完畢，最快要到2023年第2季才有望回暖。

TrendForce進一步指出，為因應庫存上升問題，三星（Samsung）從第2季下旬起即縮減智慧型手機產量，加上對後勢展望保守，第3季產量約6420萬支，季增僅3.9%，由於庫存壓力仍在，因此第4季產量仍將縮減。

針對蘋果動向，TrendForce說明，受惠於華為轉單效益、新機發表加上定價得宜，第3季蘋果（Apple）手機產量穩健成長至5080萬支。由於第4季是蘋果新品的衝刺期，隨著iPhone 14系列新機發表後，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，因此蘋果也調整4款新機產出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn中國鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第4季蘋果智慧型手機產量。

TrendForce指出，第3季手機產量位居第3至第5名的分別是小米（Xiaomi；含Redmi、POCO、Black Shark）、OPPO（含Realme、OnePlus）、Vivo（含iQoo），僅小米產量與第2季持平，其他兩家業者均呈現季減。而3家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、中國封控、印度市場經濟成長放緩，預估第4季產量產將與第3季大致持平。

此外，TrendForce說明，中國嚴格的防疫清零政策更加速冷卻中國內需市場對智慧型手機需求，與此同時，Honor品牌在中國的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，因此未來上述3大品牌的成長主要重心，料將以持平中國國內市占，並進海外市場拓展為主。（編輯：楊凱翔）1111207