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研調：庫存與春節需求取平衡 12月上旬面板報價持平

2022/12/5 20:39
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（中央社記者潘智義台北5日電）雖然品牌商嚴控庫存，但考量春節需求，研調機構集邦科技今天公布12月上旬面板報價，電視、液晶顯示器（Monitor）、筆電面板，均與11月下旬報價持平。

集邦科技研究副總經理范博毓接受採訪時指出，電視面板在經過2個月的調漲後，因時序逼近年底，部分品牌廠商仍嚴控庫存金額與水位。同時中國雙11促銷結果雖然較不如預期，但考慮到明年農曆春節落在1月，因此中國電視品牌目前沒有大規模修正訂單，仍提前備貨預作準備。

因此，在多重因素影響下，面板廠對電視面板持續漲價的態度較為保守，目前預期12月的電視面板價格將全面持平。

范博毓說，由於需求持續處於弱勢，加上面板廠嚴格控管產出下，液晶顯示器（Monitor）面板價格修正逐漸收斂。目前預期21.5吋以下的小尺寸面板本月仍可維持持平態勢。23.8、與27吋等主流尺寸則預期全月下跌0.1至0.2美元。

他指出，筆電面板同樣需求疲弱，面板廠不願增加產出，也嚴格控管稼動率下，面板價格跌幅持續收斂中。預期11.6吋本月持平，14、15.6吋高清畫質廣視角面板12月也將出現止跌持平態勢，14、15.6吋全高清高階廣視角（FHD IPS）面板則12月下跌0.2美元。（編輯：楊凱翔）1111205

#范博毓
#集邦科技
#中國
范博毓
11月下旬電視面板漲價 顯示器與筆電漸回穩 電視面板報價現止跌訊號 IT面板明年中有機會落底
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