雙11熱度減？11月上半快遞報單量年減17%

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（中央社記者張璦台北15日電）景氣轉趨下行，雙11購物節熱度似乎不如從前；財政部關務署統計，11月截至14日，快遞貨物報單量210萬、比去年同期減少約17%，惟徵稅金額達新台幣8.5億元，呈現年增。

往年雙11購物檔期均會衝高快遞貨物報單量，關務署先前預估，今年11月快遞貨物報單量可能僅落在520萬件至570萬件區間，相比去年同期高達619萬件，年減幅估達8%至16%，將創至少近3年同期新低。

關務署官員今天在例行記者會指出，今年11月1日至14日，快遞貨物報單量210萬，其中，從中國及香港進口達172萬、占82%，去年同期，總報單量254萬，從中港進口219萬；從目前數據觀察，相同檔期，今年報單量確實下滑不少。

但以徵稅金額（含補稅）來說，今年11月1日至14日，稅額達8.5億元，從中、港進口部分稅額3.8億元；去年同期整體稅額7.9億元，中、港部分3.9億元。

關務署官員表示，雙11購物節主要進口貨物為衣服、化妝品、鞋子、飾品及提袋等，近年進口低價快遞貨物量大增，海關機動增派人力，運用內部風險管理系統，篩選出高風險進口包裹加強抽驗，防杜高價低報、化整為零或趁機進口違禁物品，這也可能是報單量變少、整體徵稅金額反增的原因之一。

此外，關務署官員指出，近期有業者報運貨物進口，因未注意貨物實際產地，未依規定正確申報生產國別，因涉及虛報產地而受罰，提醒進口人應注意貨物實際產地，依規申報。

關務署官員舉例說明，國內業者向國外賣方訂貨，貨物經由第三地出口至台灣，在未與國外賣方確認下，誤以為貨物出口地為其製造地，以第三地申報為進口貨物原產地，並因第三地與台灣簽訂優惠關稅（如台星經濟夥伴協定、台紐經濟合作協定），申請適用優惠關稅。

關務署官員指出，曾有個案經海關查驗結果，貨物實際產地為中國大陸，因此除否准進口人適用優惠關稅外，並依海關緝私條例虛報產地規定論處。（編輯：楊蘭軒）1111115