更多編輯台推薦新聞：
陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌
運動

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末
國際

彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人
運動

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
雙11
新聞專題
雙111/31
首頁 / 產經

momo雙11購物節檔期 業績較日均大增4倍

2022/11/12 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）momo富邦媒今天表示，雙11購物節檔期從1日至11日，瀏覽量年增高達47%，檔期業績是日均4倍。

富邦媒透過新聞稿指出，今年momo雙11號召超過2萬大品牌、數百萬件商品，帶動全站商品銷售成長，其中成長幅度前3名的商品類別包括家用清潔用品（年增41%）、母嬰尿布（年增40%）、生活清潔家電（年增31%）。

富邦媒分析，雙11眾多優惠及回饋加乘下，除了特惠商品展現銷售力道，高單價、高回購商品也是消費者重點選購商品。

momo進一步分析各大品類熱銷爆品，包含3C類蘋果（Apple）iPhone 14 Pro、華碩VivoBook 14吋i7輕薄筆電；日用品類包括紙尿褲、衣物芳香豆；休閒圖書包括飯店通用聯合住宿券、垂直律動機；保健品包括生醫魚油、無糖養氣人蔘；流行精品包括復古鞋、配飾斜背包；美妝包括修護組；家電類包括掃地機器人、輕量智慧吸塵器等。（編輯：趙蔚蘭）1111112

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國雙11結束 電商對銷售業績低調保守