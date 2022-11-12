momo雙11購物節檔期 業績較日均大增4倍
2022/11/12 15:20
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）momo富邦媒今天表示，雙11購物節檔期從1日至11日，瀏覽量年增高達47%，檔期業績是日均4倍。
富邦媒透過新聞稿指出，今年momo雙11號召超過2萬大品牌、數百萬件商品，帶動全站商品銷售成長，其中成長幅度前3名的商品類別包括家用清潔用品（年增41%）、母嬰尿布（年增40%）、生活清潔家電（年增31%）。
富邦媒分析，雙11眾多優惠及回饋加乘下，除了特惠商品展現銷售力道，高單價、高回購商品也是消費者重點選購商品。
momo進一步分析各大品類熱銷爆品，包含3C類蘋果（Apple）iPhone 14 Pro、華碩VivoBook 14吋i7輕薄筆電；日用品類包括紙尿褲、衣物芳香豆；休閒圖書包括飯店通用聯合住宿券、垂直律動機；保健品包括生醫魚油、無糖養氣人蔘；流行精品包括復古鞋、配飾斜背包；美妝包括修護組；家電類包括掃地機器人、輕量智慧吸塵器等。（編輯：趙蔚蘭）1111112
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