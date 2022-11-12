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中國雙11結束 電商對銷售業績低調保守

2022/11/12 13:08
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（中央社記者邱國強北京12日電）中國「雙11」購物節昨天結束，兩大電商平台龍頭天貓、京東頗為低調，未公布成交總額。天貓僅表示與2021年持平，京東則指「超越行業增速」。兩者都強調與實體經濟的連結關係。

澎湃新聞報導，京東與阿里巴巴旗下的天貓，自2021年起即未以高調的「喜報」方式，在12日凌晨立即公布「雙11」當天的成交總額，而是待事後再行公布。至於今年，報導形容，電商平台「變得冷靜且克制」。

受疫情及經濟遲滯影響，2021年的「雙11」業績成長便已明顯趨緩。其中，天貓總交易額為人民幣（下同）5403億元（約新台幣2兆3633億元），年增率僅8.45%，遠低於2020年的26%；而京東的總交易額為3491億元。

至於今年的「雙11」，天貓僅表示，今年的交易規模「與去年持平」；京東則指「超越行業增速，創造了新的紀錄」，同時零售購物用戶數也「再創佳績」。但這兩家電商平台均未公布具體的成交總額。

報導指出，中國今年的「雙11」開始出現變化。其中，實體門市積極轉型深度參與，零售店紛紛加入大促銷，並透過即時零售方式滿足本地消費者需求。

報導指出，阿里巴巴與京東今年都強調「雙11」與實體經濟之間的關係。阿里巴巴表示，數位經濟正在更好地服務於實體經濟發展，今年「雙11」是參與商家最多元化的一屆，有29萬個品牌、數百萬家中小商家、主播報名，超過2100萬種商品參與「雙11」銷售。

京東則自我定義為「新型實體企業」，強調公司是「實體經濟的一分子」及「實體經濟的重要組成部分」，「由實而生、向實而升」，「從實體中來，到實體中去」。

雖無整體交易數據，但阿里巴巴表示，今年「雙11」，新品類受到消費者青睞。運動戶外、寵物、潮玩、珠寶等類商品成長迅猛，被電商業稱為「新四大金剛」。（編輯：曹宇帆）1111112

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