momo、Yahoo雙11開紅盤 3C及家電買氣旺

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（中央社記者吳家豪台北11日電）雙11活動今天登場，momo富邦媒凌晨活動開跑短短10分鐘，吸引的人潮較去年同期成長逾2倍；在活動第1小時業績年增45%，為平日平均業績的42倍。

Yahoo奇摩購物買氣同樣開出紅盤，今天凌晨活動開跑後1小時內銷量較平日增加10倍，3C及家電品類業績量較去年同期大增7倍。

富邦媒發布新聞稿分析，雙11正檔活動開跑第一時間，消費者鎖定3C及家電、生活清潔、母嬰用品等商品，包含iPhone 14 Pro、掃地機器人、智慧吸塵器、洗衣膠囊、魚油等。

另外，Yahoo奇摩購物公布站內正慶開跑前2天最熱銷品類，前5名幾乎由年度3C新機、娛樂電玩遊戲機拿下，其中iPhone 14 Pro Max登上業績王寶座，任天堂Switch遊戲機位居第2，黃金金條拿下第3名，熱銷新機Google Pixel 7 Pro及三星GALAXY A53 5G手機也入榜。（編輯：楊凱翔）1111111