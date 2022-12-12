超商雙雄11月營收 雙11挹注創同期新高

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（中央社記者江明晏台北12日電）超商雙雄11月營收出爐，統一超、全家受惠雙11連假、黑五購物節零售消費力道提升，並在展店動能挹注下，雙雙寫下歷年同期新高紀錄。

統一超商公布11月合併營收新台幣248.16億元，較去年同期增加10.07%，單月營收創下歷年同期新高。

綜觀11月，統一超說明，台灣7-ELEVEN穩定展店，受惠雙11、黑五購物節零售消費力道提升，會員經濟等多種策略挹注下，帶動鮮食、飲料、零食等商品結構成長，整體營運穩健向上。

轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、二十一世紀（21風味館）、安源資訊等均較去年同期成長，持續為獲利挹注動能。

展望12月，統一超看好，在積極掌握歲末節慶送禮、年節商機下，全年營收將有望寫新高紀錄。

另外，全家便利商店11月合併營收77.6億元，年增10.55%，寫歷年同期新高，累計前11月合併營收829.18億元，年增8.5%。

全家指出，綜觀11月營運表現，店數持續成長，鮮食業績年增超過1成，一般商品年增7%，線上線下整合操作有效掌握雙11、黑五購物節等商機，整體績效穩定走高。

展望12月營運，全家表示，將掌握冬至、耶誕節、跨年等節日商機，並因應民眾對溫暖型鮮食、熱飲的需求增加，陸續推出相應的商品與活動，年菜預購將進入高峰，皆可望挹注銷售。（編輯：楊凱翔）1111212