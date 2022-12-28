雙11快遞進口量衰退18% 補稅5476萬元仍創新高

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（中央社記者張璦台北28日電）雙11購物節熱度似有退燒趨勢，財政部表示，今年雙11期間，快遞進口報單量年減18%，其中，來自中國地區衰退逾2成，但在海關持續精進化整為零申報等查緝措施下，補稅金額新台幣5476萬元，創新高。

財政部關務署今天表示，受中國COVID-19疫情封城、全球經濟疲軟等因素影響，以及海關實施多項防範化整為零申報措施，有效減少冒用或借用他人名義及拆單申報情形，進口快遞報單量自民國109年起逐年遞減。

根據關務署統計，今年雙11期間進口快遞報單量508萬件，較去年620萬件，減少112萬件，減幅達18%；其中，中國地區（中國、香港及澳門）進口快遞報單量，今年雙11期間423萬件，較去年540萬件，減少117萬件，減幅逾2成。

關務署說明，快遞進口貨量雖不及以往，但海關持續加強查緝，今年雙11補稅金額5476萬元，較去年增加412萬元，增幅8.1%，補稅金額創新高。

針對重點查核的毒品及豬肉製品，關務署表示，今年雙11期間查獲毒品18案125.76公斤、豬肉製品24案31.19公斤；關務署並呼籲民眾，經查獲輸入或代他人收送毒品，最重可處死刑或無期徒刑，切勿以身試法。

另外，農曆年節將至，關務署指出，為防堵非洲豬瘟入侵，提醒民眾切勿輸入及網購肉製品等應施檢疫物，如果收到郵遞寄送輸入的應施檢疫物，應送交防檢局銷毀，齊心打擊非法豬肉製品走私。（編輯：潘羿菁）1111228