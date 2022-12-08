電金熄火觀光走強 台股震盪跌破月線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）美股主要指數小跌，台股今天走低失守月線14624點，盤中跌165點後稍見收斂，在14550點附近震盪，電子、金融熄火，觀光股表現強勁。

投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策對美企的可能影響，但難以把握明確的方向，美股主要指數今天盤勢震盪，終場小跌作收。

台股今天震盪走低，跌破14600點和月線關卡，盤中一度跌165點，下探14464.2點，而後跌勢收斂。

至11時30分，台股加權指數下跌68.93點，至14561.08點，跌幅0.47%，成交量1176.82億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中漲幅逾0.25%。

觀察類股表現，上市股中，觀光類股表現最為搶眼，上漲逾1.4%，電器股和化學股也上漲約1%，玻璃、塑膠、汽車股跌幅逾1%；上櫃股中，同樣以觀光股較為強勢，大漲3.5%。

權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中下跌3.5元，至471.5元，跌幅0.74%；鴻海漲0.49%、聯發科下跌0.84%，大立光跌0.22%。ABF三雄漲跌互見，欣興小跌，南電翻紅漲逾2.5%，景碩下跌約1%。金融股也熄火。

傳產股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海平盤附近震盪；觀光股強勢，王品勁揚逾3%，雲品大漲8%，八方雲集也上漲4.5%；六角和亞洲藏壽司則分別攻上漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股今天跌破月線支撐，意味短線反彈結構被破壞，主因近期企業公布的營收狀況不佳，加上財政部公布11月出口金額361.3億美元、年減13.1%，創近7年來最大跌幅，以及新台幣近期升勢趨緩所致。（編輯：張均懋）1111208