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盤中零股交易撮合將縮至1分鐘 券商公會建議降為5秒

2022/12/7 20:19
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（中央社記者潘智義台北7日電）為因應零股交易需求旺盛，盤中零股交易撮合間隔時間自12月19日起，將由現行的3分鐘縮短至1分鐘。證券商業同業公會理事長陳俊宏今天建議，再縮短撮合時間至5秒。

除建議大幅縮短盤中零股交易撮合間隔時間外，陳俊宏今天在證交所與證券商負責人業務座談會也建議，開放分戶帳得約定電子支付帳戶、放寬創新板IPO承銷制度，以及開放複委託融資標的包括外國債券。

陳俊宏說，為鼓勵證券商適度提升資本支出，全面提升資訊安全防護能力，同時也已經就主管機關發布的「證券業永續發展轉型執行策略」，委外研究範例指引，希望透過更貼近業者實務作業的指引，協助業者永續發展與轉型。

證交所董事長林修銘指出，今年是證交所邁入下個一甲子的第一年，也面臨更艱難的挑戰，包括地緣政治、通膨與升息、匯率等風險，以及企業展望不確定性。

不過，林修銘說，台股基本面表現仍然穩健，截至10月全體上市公司累計營收仍較去年同期成長近10%，可見資本市場面對環境劇烈變化，依然展現高度韌性。

他強調，今年證交所在發行制度方面，積極向主管機關爭取鬆綁創新板法規，希望能夠排除優質新創公司走向資本市場的障礙，讓創新板成為孕育護國神山的搖籃。

在提升交易資訊透明度方面，擴大揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊。12月19日起，盤中零股交易的撮合間隔時間也將由現行的3分鐘，縮短至1分鐘。（編輯：張良知）1111207

#陳俊宏
#林修銘
#證交所
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