遠傳攜手皇鋒通訊 開賣環保手機Fairphone 4

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遠傳獨家開賣Fairphone 4，全機採用零組件模組化的循環設計，並提供2年保固、5年維修零件供應與軟體更新，讓每一支手機的生命週期可長達至少5年。中央社記者江明晏攝 111年12月8日

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（中央社記者江明晏台北8日電）遠傳電信今天宣布，攜手仁寶子公司皇鋒通訊，開賣荷蘭品牌環保手機Fairphone 4，主打公平貿易、友善勞工與電子廢棄物中和等理念，全機採用零組件模組化，手機生命週期至少5年。

荷蘭企業品牌Fairphone 4今天舉辦台灣上市記者會，由仁寶子公司皇鋒通訊獨家代理、遠傳電信獨家開賣，三方共同宣布Fairphone 4將在台上市。

Fairphone主打公平貿易、友善勞工與電子廢棄物中和等理念，在每一項環節落實環境永續，是史上唯一獲環保標章鼻祖「德國藍天使」的智慧型手機。Fairphone 4全機身皆由ASI認證的鋁所製成，手機背蓋則以100%的回收塑料製成，在機體零組件的14種重點材料中落實公平採購原則，是率先將公平貿易黃金（Fairtrade gold）整合至供應鏈的智慧型手機公司，更是第一個實現電子廢棄物中和（E -Waste Neutral）的手機品牌。

遠傳電信個人家庭事業群資深副總趙憶南表示，遠傳電信獨家開賣環保手機Fairphone 4，遠傳希望在創造營收成長的同時，發揮企業影響力，也在ESG浪潮中，積極掌握企業客戶市場商機。

Fairphone獨家代理商皇鋒通訊執行副總陳禧冠表示， Fairphone從手機原料的開採與貿易、工廠勞動力、到上下游的供應商等，皆落實影響力議題的透明化原則，且Fairphone主要研發團隊均來自台灣，並有多位工程師長期在台駐點。

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Fairphone 4全機採用零組件模組化的循環設計，並提供2年保固、5年維修零件供應與軟體更新，讓每一支手機的生命週期可長達至少5年。

此外，Fairphone 4積極推動環境永續與勞工友善，透過打造公平的工作環境，提升勞動力條件與生活品質，是全球第一個執行生活工資（Living wage）補貼計畫的電子品牌，每製造一支Fairphone 4，組裝工人可直接收到1.99美元補貼。（編輯：林興盟）1111208