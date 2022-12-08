維田前11月營收首破10億元 續創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠維田今天公布11月合併營收新台幣9159.1萬元，月減12.76%，年增8.19%；累計前11月營收首度突破10億元、達10.37億元，年增34.43%，續創歷年同期新高。

電腦設備廠神達投控11月合併營收為38.87億元，月減10.9%，年增12.3%，主要因為資料中心料況改善、出貨增加，以及車用產品需求強勁。

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維田發布新聞稿表示，11月適逢歐美長假、部分出貨遞延，營收較10月略減，但歐美工業電腦市場需求持續熱絡，美國工業、石化業、化工業、汽車業等客戶需求不墜。目前產能已近滿載，且在手訂單能見度已達明年上半年，對明年營運保持審慎樂觀看法。

維田近年大力布局智慧交通與智慧醫療領域，智慧交通已切入海事船舶、軌道交通、智慧車載等應用，並獲中國大陸工程車、台灣電動巴士、充電樁等客戶使用。維田首批醫療用平板已於11月出貨完畢，預計明年取得ISO60601認證後，將再推出1到2款醫療新產品，拉升智慧醫療產品比重。（編輯：楊蘭軒）1111208