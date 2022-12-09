日月光投控11月營收601億元 歷年同期次高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測大廠日月光投控今天公布自結11月合併營收新台幣601.07億元，是歷年同期次高。法人指出，投控第4季營收力拚較第3季持平。

日月光投控自結11月合併營收601.07億元，較10月641.71億元減少6.3%，比去年同期605.23億元微減0.69%，是歷年同期次高。

其中11月日月光投控封裝測試及材料（ATM）營收326.5億元，較10月332.1億元減少1.7%，比去年同期304.75億元成長7.1%。

累計今年前11月投控自結合併營收6177.34億元，較去年同期5103.32億元成長21.05%。

展望第4季，法人預估，日月光投控第4季整體業績力拚較第3季持平，其中ATM業績估季減個位數百分點，電子代工服務（EMS）業績有機會小幅季增。

台積電美國亞利桑那州廠預計2026年開始生產高階3奈米製程，產業人士透露，日月光投控先進封測製程，仍以台灣高雄廠和中壢廠為主。

投控旗下日月光半導體在馬來西亞檳城新廠四廠及五廠在11月上旬動土，計劃2025年完工，布局銅片橋接（copper clip）和影像感測器封裝產品。

投控旗下矽品精密於11月下旬在中國大陸蘇州子公司擴廠，布局高階測試，預估投產後矽品子公司營收可超過人民幣100億元（約合新台幣433億元）。（編輯：張均懋）1111209