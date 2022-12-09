解封商機旺 飯店餐飲11月營收強

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（中央社記者江明晏台北9日電）解封行情旺，飯店住房與餐飲宴會業績強，晶華集團11月營收年增14.56%、雲品國際年增31%；餐飲股漢來美食11月營收年增12.25%、乾杯年增12.24%，均看好解封商機。

隨著邊境解封及戶外不用戴口罩等各項鬆綁措施在10月以後陸續上路，旅遊量能和旅客人數也將隨政策階段性增加，餐飲及觀光旅遊業盼來復甦景象。

晶華國際酒店集團公布11月合併總營收新台幣5.17億元，年增約14.56%，和疫情前的2019年同期同規模（排除達美樂）相比，也成長了3.64%。累計前11月的營收為49.54億元，年成長約33.98%，但與2019年相比（排除達美樂）則年減4.99%，主要是2022上半年營運狀況仍深受疫情波動影響。

晶華指出，台北晶華酒店客房11月份的住房率已恢復到8成以上，外國旅客占比也逐漸提升至3成，收入比10月及去年同期分別增加33.08%以及100.78%，營收回穩也帶動整體獲利率提升。

年底進入餐飲需求旺季，台北晶華11月的餐飲營收比10月及去年同期分別成長7.46%及11.63%，也比2019年同期還高出14.96%。同時，集團旗下太魯閣晶英酒店營收也較去年成長7.31%，台南晶英酒店較去年成長8.13%。

雲品國際11月合併營收為2.05億元，年增31%，累計前11月合併營收18.08億元，較去年同期增加46%。其中，君品酒店自解封以來外籍旅客成長近2成，將有效回穩君品酒店的住房率。

雲品表示，自12月1日起宴席開放逐桌敬茶敬酒，境外移入病例數穩定下降，12月10日起也不再管制入境人數，將有利於雲品餐飲宴會與住房營運，年底適逢旅遊、尾牙、婚宴與聚餐旺季，預估將在農曆年前迎來消費高峰。

面對疫後餐飲，業者看好尾牙春酒商機，由於明年春節過年時間較早，加上企業尾牙活動連兩年受疫情干擾，今年詢問度高、提前下訂意願大，需求相當具爆發力。

雲品指出，「君品Collection」宴會平台業務，持續積極布局委託經營事業，除了與總太地產合作的豪宅接待中心正籌備中，桃園皇家薇庭的除夕圍爐宴也熱銷至8成滿，尾牙與春酒也有數十場的接單量，婚宴方面也接單到2024年第一季。

漢來美食11月營收3.51億元，年增12.25%；累計前11月營收為33.18億元，年增30.08%。看好10到12月向來是餐飲業的旺季，尾牙、團圓宴及外帶年菜帶動下，持續看升餐飲需求熱度。

以漢來美食高雄兩館宴會廳接訂尾牙春酒的狀況來看，目前共接單8000桌，比前兩年增加了一倍，至於海港自助餐今年尾牙春酒接訂的情況也十分理想，目前預估應可達5萬客以上，較去年成長至少5成以上。

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餐飲業績暢旺，乾杯11月自結合併營收3.21億元，較去年同期2.86億元，年增12.24%，累計前11月自結合併營收34億元，年增25.69%，雙創同期新高紀錄。

在美國、中國、台灣都有布局的美食-KY11月合併營收超過新台幣16億元，較去年同期成長2.1%，美國市場的營收貢獻也不斷加溫，11月較去年同期成長上看3成，但中國市場雖有疫情干擾，近來也走向防疫鬆綁。（編輯：林興盟）1111209