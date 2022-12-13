陸保廠地上權底價近74億大案 鄰近台北101明年開標

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（中央社記者張璦台北13日電）財政部國產署公告招標設定地上權指標大案，位於台北市信義區、鄰近台北101的陸保廠C基地，權利金底價近新台幣74億元，官員表示，就底價而言，是國產署歷年第3大案，將於明年2月23日開標。

位於台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，原先因國防部軍備局協調整壓站相關設施遷移事宜，可能延後至明年列標，不過，國有財產署北區分署已於12日公告單獨列標，權利金底價逾73億9000萬元，使用分區為第3種住宅區，面積約1.6公頃。

國產署官員今天在例行記者會中指出，此案12日才公告，已有好幾組業者打電話詢問、主要是建商，就底價而言，這是國產署歷年第3大案，將於明年2月23日開標，讓有意投標者有較長的備標期，至於整壓站及地下相關管線設施，明年11月底會遷移完畢。

國產署官員同步在記者會指出，國產署所屬中區分署公告標租位於台中市的歷史建築「豐原林務局宿舍群」及文化景觀「霧峰光復新村省府眷舍」範圍內，2處國有非公用文化資產，訂於12月20日開標（資格審查），再由評選會評選出得標人。

國產署官員表示，豐原林務局宿舍群為民國16年營林所台中出張所改移駐豐原後，陸續興建的職員宿舍，構材皆為台灣檜木製造，見證豐原林業發展，具歷史價值意義。

國產署官員指出，這一標的距離豐原市中心約2分鐘車程，緊鄰豐原陽明市政大樓，整體街廓完整、生活機能便利；這次標租歷史建築範圍內5棟國有房地，房屋登記面積約183.5坪，土地面積約1096坪，最低年租金16萬973元，租賃期限5年，承租人於租期屆滿前可申請續租。

霧峰光復新村省府眷舍方面，國產署官員表示，為原台灣省政府於45年疏遷中部實施花園城市（中興新村）的先期實驗場域，見證省府疏遷歷史及時代故事，具有台灣城鄉發展史的里程意義。

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國產署官員指出，這一標的具豐富生活機能，範圍內部分國有房地，國產署已與台中市政府共同改良利用，提供創業青年使用；這次標租文化景觀範圍內5棟國有房地，房屋登記面積約86坪，土地面積約321坪，最低年租金2萬4046元，租賃期限5年，承租人在租期屆滿前，也能申請續租。

國產署官員表示，歡迎具文資修復等專業能力者踴躍參加投標，共同努力達成文資不閒置，活化利用後讓更多民眾體驗文資之美的願景。（編輯：楊凱翔）1111213