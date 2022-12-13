投資人等待美國通膨數據 亞股走勢分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港13日綜合外電報導）美國今天將公布重要通貨膨脹數據，且美國聯邦準備理事會（Fed）明天將做出政策決定，投資人神經緊繃；所幸中國再承諾鬆綁防疫清零政策、提供支撐，亞洲股市今天走勢分歧。

法新社報導，美國股市3大指數昨天收盤強勁走揚，分析師指出，利多來自美國央行所做的一份調查顯示，美國消費者預期的通貨膨脹走勢正在下降。這激勵今天亞股買氣。

9日公布的美國躉售物價漲幅高於預期，使得投資人對於聯準會貨幣緊縮力道轉為更溫和的希望受到打擊。外界原本普遍預期美國央行明天宣布的升息規模，將由先前4次會議的75個基點（3碼）減為50個基點（2碼）。

聯準會在政策會議後發表的聲明，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後的發言，將受到投資人密切關注。

但「華爾街日報」報導，聯準會政策委員會內部對於利率走向看法分歧。鴿派官員試圖在拉低通貨膨脹率同時，盡量減少經濟痛苦；但鷹派人士則想採取更強硬方式，藉由讓就業市場弱化來對抗物價漲勢。

另一方面，中國逐漸遠離對經濟造成傷害的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫清零政策，使得全球第2大經濟體陸續開放，持續提振投資人信心。

然而有些投資人也擔憂，中國迅速放寬普篩與封控等防堵疫情措施，可能導致染疫人數大增，進而造成醫療體系負荷過重，反過來衝擊經濟。

香港當局宣布進一步鬆綁防疫規定，促使港股今天收盤上漲0.7%。東京股市收高0.4%，雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市也全數收紅。

但上海股市收盤下跌0.1%，首爾、台北和馬尼拉股市同樣收低。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111213