美通膨數據放緩 分析師看好台股重返彈勢

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國通膨放緩、升息壓力可望減輕，激勵美股早盤一度大漲超過700點，尾盤漲幅收斂，等待Fed決策；分析師認為，在月線14680點之下整理的台股有機會重返彈勢，不過Fed的關鍵政策決定前觀望氣氛仍濃。

美國通貨膨脹速度進一步放緩，11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預期，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）升息速度可望趨緩。

道瓊工業指數13日上漲103.60點或0.30%，收34108.64點。標準普爾指數揚升29.09點或0.73%，收4019.65點。那斯達克指數勁揚113.07點或1.01%，收11256.81點。費城半導體指數上漲42.322點或1.52%，收2821.528點。

分析師表示，市場預期美國Fed本週將升息兩碼（0.5個百分點），終結連續升息3碼（0.75個百分點）的激進政策，利率決策會議後官員的發言也是投資人關心的重點。

法人也指出，在升息變數塵埃落定後，近期觀望氣氛濃厚的法人可望重新進場布局，尤其是在耶誕長假在即下，中小型股近期表現相對搶眼，內資著墨的個股可望有較大的表現空間。（編輯：郭無患）1111214