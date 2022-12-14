美時砸近19億 取得禮來肺癌藥Alimta台灣市場權利

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美時董事會通過購買禮來公司（Eli Lilly and Company）旗下品牌產品Alimta（Pemetrexed）在台灣市場的相關資產，包括100mg及500mg等劑量的商標、藥證及相關製程技術，交易金額為6200萬美元（約合新台幣18.97億元）。

根據交易協議，待雙方協議中的交割條件達成後，美時將即刻接手Alimta在台灣市場的銷售業務，為癌症產品線增添生力軍。

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Alimta的適應症為非小細胞肺癌（NSCLC）和惡性間皮細胞瘤（MPM）的治療，並為非小細胞肺癌治療的一線藥物。根據IQVIA的市場數據，截至2021年12月底之前12個月的市場銷售總額約為4800萬美元，而其主要通路為台灣大型醫院和醫學中心。

美時製藥總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，收購Alimta使美時成為癌症用藥領域的領導者。美時在過去6年裡，持續建構更為完整的肺癌藥物產品組合，其中包括內部自行開發的Vinorelbine口服軟膠囊等複雜學名藥和對外授權的品牌新藥產品Zepzelca（lurbinectedin）等。（編輯：趙蔚蘭）1111214