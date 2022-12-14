旅遊復甦及消費增長 泰國今年經濟成長估3.4%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）國際組織的報告顯示，得益於旅遊業快速復甦以及個人消費增長，泰國今年經濟表現強勁，預估經濟成長率可達3.4%，不過由於主要貿易大國需求降低，出口成長不如預期。

世界銀行（World Bank）今天發布泰國經濟監測報告，報告指出，泰國今年的經濟成長可以恢復疫情前的水準，預估成長率可達3.4%，但2023年的經濟成長率約3.6%，較今年6月的預測略下修0.7%。

儘管世界經濟表現不佳，不過泰國經濟表現強勁，報告指出，由於個人消費再次成長、泰國國門解封後旅客大量回流，以及泰國政府對生活成本上漲採取的政策，泰國今年第3季經濟成長達4.5%；今年9月觀光客人次已經達到疫情前的45%水準，表現超過菲律賓和印尼。

不過受到全球經濟放緩影響，泰國和其他東協（ASEAN）國家一樣貨物出口成長將大幅下降，預估2023年的出口成長約為2.3%，比2022年的8.1%衰退許多，這反映出幾個主要貿易大國如中國、美國和和歐盟的需求都大為下降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告指出，泰國政府應對疫情的財政措施有效緩解對家戶社會福利的影響，不過今年的貧窮率將從去年的6.3%上升到6.6%，這是因為受到通膨影響，疫情救濟措施逐漸失效，加上能源價格高漲，報告建議泰國政府要採取更多目標明確且有效的社會福利措施。

報告並建議泰國政府針對低收入族群增加工作機會，同時增加財政空間，適度增加對脆弱族群如老人、殘障人士以及極度貧窮人士的社會救助；增加對實體和數位基礎設施以及人力資源的公共投資，長期下來可以增加人力的成長和發展，這些都對減少貧窮至為關鍵。（編輯：韋樞）1111214