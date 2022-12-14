新彰董監變更遭否決 NCC：所提財務規劃不利經營

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（中央社記者蘇思云台北14日電）NCC今天決議，新彰有線電視系統申請變更董監事與經理人案，由於經理人所提的財務規劃，後續資金放在備償存款專戶，恐不利後續資金運用與系統經營，因此決議否准。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查新彰數位有線電視系統申請董事長、董事、監察人及經理人變更續行討論案，決議否准。

經營區在彰化縣的有線電視系統新彰數位在2020年底變更董事長、總經理等人選，新任董事長、總經理分別由吳健強、洪源澤擔任。NCC在2021年1月收到系統申請案但也收到檢舉，稱新彰在2020年增資過程中，有凱擘影響力涉入，NCC發起行政調查，歷經近2年做出決議。

NCC官員表示，在系統增資案中，吉翔國際用新台幣5.5億元取得新彰50.46%股權，後續經理人提的財務規劃中，有跟安泰銀借款4億元，設定上是要以NCC通過董監變更後，這筆借款會以新彰擔任連帶保證人，資金也要放在安泰銀的備償存款專戶。

NCC官員說明，先前都有請相關當事人到會陳述，委員會考慮轉為備償存款專戶形式，會讓資金運用受限，將不利系統經營與未來資金運用，因此否決。

媒體關注經濟部相關公司登記已經變更，後續董監否准有何影響，NCC官員解釋，新彰旗下另外的衛廣執照確實之前已經通過，但委員會今天備忘錄內容也有提到，衛廣執照部分要重新再去檢視。（編輯：林淑媛）1111214