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亞股延續華爾街漲勢收高 投資人聚焦聯準會決策

2022/12/14 18:45
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（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天走揚，因投資人樂見美國最新通貨膨脹數據低於預期，可能使聯邦準備理事會（Fed）放緩升息步調。

法新社報導，最新數據為交易所提供幾分急需的歡樂耶誕氣氛，同時聯準會將於14日作出今年最後一項政策決定，投資人將仔細尋找關於聯準會明年計畫的蛛絲馬跡。

也有投資人將焦點擺在中國，當地正持續放寬重創全球第2大經濟體的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴格防疫策略，但交易商也對染疫數字恐將激增感到些許不安。

美國11月消費者物價指數（CPI）年增率為7.1%，低於市場預期，升幅為2021年12月以來最低，華爾街股市3大指數13日應聲收紅。

最新數據是繼10月之後通膨再次降溫，令人燃起希望在聯準會數度決議升息後，通膨終於封頂。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家紐金特（Taylor Nugent）說：「伴隨（最新數據）而來的警告是它『只是單月數據』，但11月的數字進一步強化如下詮釋，亦即等了好久的商品通膨減緩正反映在數據上。」

亞洲股市今天追隨華爾街走升，然而在聯準會開會結果出爐前漲幅受限，交易商承認7%的通膨數據還是非常高。

香港、東京、雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉股市都收高，上海股市收平盤，威靈頓和雅加達股市收黑。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111214

#聯準會
#華爾街
#紐金特
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