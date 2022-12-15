工業富聯贛州新廠拚明年1月試產 傳攻iPhone關鍵零件

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海旗下工業富聯在中國江西贛州經濟開發區新廠持續建設中，中國媒體今天報導，最快明年1月進入試產階段，未來規劃布局蘋果iPhone關鍵零件產線。

鴻海和工業富聯在今年1月下旬曾公告河南裕展精密以人民幣50億元投資新設贛州富聯精密科技，持股比重100%，開啟工業富聯在贛州設立新廠進程。

根據微信公眾號今天上午訊息，位於贛州經濟開發區的工業富聯第三代新廠正在建設中，預估再過不到1個月，工業富聯贛州新廠即將試產。

訊息引述現場施工負責人指出，贛州富聯精密科技的一期主體工程，將在明年1月6日進行試產作業。

當地經開區工作人員指出，工業富聯贛州新廠在6月26日正式開工，僅花費122天，即將完成近48萬平方公尺主體結構封頂。

訊息指出，工業富聯贛州新廠項目總投資規模約人民幣131億元，其中固定資產投資額約人民幣105億元，預估完工進入量產階段並全產能開出後，年營收可到人民幣300億元。

根據訊息，工業富聯（贛州）智慧製造項目完工後，布局高階製造生產線及相關配套，以生產智慧型手機零配件和高階裝備智慧製造為主。中國媒體推測，工業富聯贛州新廠將布局蘋果iPhone關鍵零件產線。

微信公眾號日前訊息指出，工業富聯贛州新廠預計明年3月投產，目前正進行大學畢業生和普通工招聘作業。（編輯：潘羿菁）1111215