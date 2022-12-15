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IC設計第3季營收排名 博通躍居第2聯發科維持第5

2022/12/15 17:17
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（中央社記者張建中新竹15日電）市調機構集邦科技統計，全球前10大IC設計廠第3季營收合計約373.8億美元，季減5.3%；聯發科第3季營收46.8億美元，維持第5位。

集邦科技表示，俄烏戰爭、中國疫情封控、通膨及客戶庫存調整等負面因素，影響多數IC設計廠第3季營收下滑。

高通（Qualcomm）受惠手機處理器與5G數據機晶片銷售成長，加上車用部門與業界擴大合作，第3季營收攀高至99億美元，季增5.6%，穩居全球IC設計龍頭寶座。

博通（Broadcom）在高階網通市場穩定需求帶動下，第3季營收攀升至69.4億美元，季增6.8%，超越輝達（NVIDIA）與超微（AMD），躍居第2大IC設計廠。

集邦科技表示，博通收購雲端運算業者威睿（VMware）仍在審查階段，若收購完成後，博通有機會挑戰高通全球IC設計龍頭地位。

輝達與超微因個人電腦與挖礦需求疲弱影響，第3季營收分別減少14%及15%，滑落至60.9億及55.7億美元，排名分別下滑到第3及第4。聯發科因客戶調節庫存影響，第3季營收46.8億美元，季減11.6%，維持第5位。

展望未來，集邦科技表示，在高通膨的環境下，年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限，加上客戶端的高庫存仍需要時間去化，2022年第4季至2023年第1季，對IC設計業者來說將會是極具挑戰的2個季度，在營收上呈現季減的可能性不低。

集邦指出，各家廠商在產業景氣低迷之際，持續降低庫存同時提高現金水位，並將產品拓展至資料中心、汽車等領域，為日後半導體產業再度回溫時做好準備。（編輯：楊凱翔）1111215

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