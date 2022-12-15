前執行長任衍生公司要職遭疑 資策會強調公司治理

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（中央社記者蘇思云台北15日電）媒體報導資策會安插4年前因醜聞下台的前執行長于孝斌，到資策會新創團隊成立的衍生公司台灣資安鑄造任執行長。資策會表示，資安鑄造基於公司治理原則，任命于孝斌為執行長，後續績效也會受評估。

媒體報導資策會安插4年前因醜聞下台的前執行長于孝斌，到資策會新創團隊成立的衍生公司台灣資安鑄造擔任執行長。

資策會今天下午發布聲明表示，台灣資安鑄造是資策會投資的衍生新創公司，近期隨資安鑄造公司營運發展，並經其他股東入資後，資策會在資安鑄造公司目前僅持股13.78%，依這項投資比例爭取一席董事，才能在董事會參與督導。

資策會指出，對於衍生公司向來尊重經營團隊，因資安鑄造公司經營過程出現內部治理問題，具有特別股身分的最大投資額股東因此來函，具體要求重視公司治理。

資策會因此在12月1日起派任具法律背景與參與企業經營經歷的科技法律研究所所長蕭宏宜擔任法人代表董事，除了協助召開董事會，並在12月6日成為董事長，該職位為無給職。

資策會指出，資安鑄造基於公司治理原則，在尊重最大出資額股東與其他股東意見下，決議任命于孝斌為執行長，並在12月7日正式上任。資安鑄造公司也在董事會決議近日將召集股東會，全面改選董、監事。

資策會指出，決定尊重股東們建議的執行長人選，以求董事會安定與公司治理和諧。

資策會指出，于孝斌是否適任資安鑄造公司執行長，是資安鑄造公司基於公司營運及自身商業的判斷結果，其後續營運績效，資安鑄造公司在1年的委任期間，也會透過董、監事進行評估，希望外界不要對未經證實訊息做不當揣測。（編輯：潘羿菁）1111215