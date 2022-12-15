第9家壽險業 富邦人壽2023年起金融資產重分類

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（中央社記者謝方娪台北15日電）富邦金今天公告，富邦人壽韓國子公司富邦現代人壽進行債務工具金融資產重分類，富邦人壽合併報表因應採用一致的財報表達，將以2023年1月1日為合併財報金融資產重分類日。

富邦金今天晚間代子公司富邦人壽公告，富邦人壽子公司富邦現代人壽因當地資本計提法規監理制度改變，經富邦現代人壽高階管理階層決議擬變更經營模式，並在今天經富邦人壽高階管理階層核決後，依IFRS 9規定，以2023年1月1日為債務工具金融資產重分類日。

富邦人壽經高階管理階層及簽證會計師共同考量相關事證合理性後，合併財報表達將與富邦現代人壽採用一致會計分類，以2023年1月1日為合併財報金融資產重分類日。

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富邦人壽依證交所對有價證券上市公司重大訊息查證暨公開處理程序第4條第51款規定公告，擬在今年12月21日提報富邦人壽董事會備查，重分類相關影響數將揭露於2022年度合併財報，後續將依金管會相關規定辦理。

為緩解淨值風暴，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽共6家壽險公司今年10月1日起已啟動金融資產重分類，三商美邦人壽及第一金人壽則宣布明年1月1日起啟動金融資產重分類。截至目前為止，富邦人壽為國內第9家宣布啟動資產重分類的壽險公司。（編輯：楊蘭軒）1111215