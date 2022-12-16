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瓦城宣布廖梅淳出任總經理 通過投資樂子餐廳

2022/12/16 17:06
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（中央社記者吳家豪台北16日電）連鎖餐飲集團瓦城泰統董事會今天通過由廖梅淳出任總經理，董事長徐承義將兼任集團全球研發長；董事會另通過投資「樂子the Diner」餐廳的決議，推動樂子台灣餐飲事業版圖將開展全新篇章。

瓦城發布新聞稿表示，新任總經理廖梅淳擁有20年以上國際媒體高階管理經驗，業務範圍從台灣至大中華，以財務及法律專業為基礎，在經營管理、組織改革及產業轉型上展現領導力及亮眼成果。

瓦城泰統集團董事長徐承義將兼任集團全球研發長，帶領團隊打造全球最大的餐飲研發中心，推動瓦城泰統集團一步步向全球舞台邁進。

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徐承義說，隨著2023年來臨，在展店加速、新品牌籌備及開展美國市場等眾多關鍵項目同步開展，全集團將進入全新的飛躍階段。

瓦城指出，全球研發中心即將於2023年啟用，除了集團旗下自有品牌的持續成長，也長期關注如何支持更多優質餐飲品牌，為提升台灣餐飲整體市場貢獻心力。瓦城與「樂子the Diner」緊密合作，「樂子the Diner」將進入全新階段，並拓展瓦城泰統集團的業務成長動能。（編輯：楊凱翔）1111216

#徐承義
#廖梅淳
#瓦城
徐承義
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