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沖繩旅遊動能復甦 嘉泥：轉投資飯店住房率近客滿

2022/12/16 17:55
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（中央社記者賴言曦台北16日電）隨著全球旅遊動能逐步復甦，嘉新水泥董事長張剛綸今天表示，轉投資沖繩飯店Hotel Collective近期住房率幾乎客滿；若目前營運動能持續下去，明年有望達到全年正現金流的目標。

嘉泥今天下午召開法人說明會，談到未來景氣，總經理王立心說，預計明年將維持高利率環境，雖然中國逐步走向解封開放，但須歷經陣痛期，因此對水泥行業及產品周轉持保守看法；租賃事業因是自有資產且多數在台灣，表現將相對穩定，預期明年將小幅成長。

至於轉投資月子中心及Hotel Collective，王立心認為，明年可以正面看待，月子中心單館已是正現金流，位於台北市的中山館接近獲利；沖繩的Hotel Collective今年2月後住房率明顯回升，目前平均住房率已超過8成，10月、11月已達正現金流。

張剛綸表示，Hotel Collective近期幾乎客滿，如果目前的營運動能持續維持，明年有望達全年正現金流的目標；沖繩的豐崎溫泉度假酒店因營建成本仍處高檔，目前正在洽談材料價格，待成本來到合理行情就會進一步動工；至於在台灣、義大利持股的飯店住房率也維持不錯表現。

展望沖繩觀光展望，王立心表示，日本國內旅遊動能復甦，帶動仰賴國旅的沖繩觀光業績；隨著當地陸續迎來國際觀光客，預估未來2年旅客量有望超越2019年高峰。

針對資產活化規劃方面，張剛綸表示，岡山新廠持續出租給超商做物流，舊廠出租率達4成5，未來將持續透過跟政府洽談土地置換，加值出租條件。（編輯：張良知）1111216

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