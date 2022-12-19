美股收黑 法人：台股觀察外資年底放假前動向

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美股收黑，連3個交易日下挫，台股16日大跌205點收在14528點，週線連2黑。法人表示，本週進入外資年末放假高峰，台股本週可觀察外資動向。

市場擔憂全球經濟趨緩，美股16日收黑，連續3個交易日下挫，道瓊工業指數終場下跌281.76點，或0.85%，收在32920.46點，標準普爾500指數下跌43.39點，或1.11%，收在3852.36點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌105.12點，或0.97%，收在10705.41點，費城半導體指數下跌25.308點，或0.95%，收在2636.097點。

台股加權指數16日大跌205.58點，收在14528.55點，成交值相對放大至新台幣2974.88億元。台股也收週線，下跌176.88點，週線連2黑。

三大法人同步賣超，自營商賣超64.08億元，投信賣超0.17億元，外資及陸資賣超157.65億元，合計賣超221.9億元。

在台指期淨部位，三大法人16日淨多單增加730口至5974口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1185口至6757口。

本土期貨法人指出，本週進入外資年末放假高峰，儘管美國聯準會（Fed）升息幅度放緩，但終端利率升高，聯準會放鷹立場依舊，加上美股短期波動，台股本週可觀察外資動向。

鴻海16日晚間公告旗下工業富聯出清中國大陸紫光集團所有持股，引發外界關注。鴻海說明指出，由於投資紫光案程序上尚無法定案，為避免可能產生的不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性。

經濟部投審會17日表示，19日將請鴻海提出完整說明，至於先前鴻海投資行為「先斬後奏」，仍須依法開罰。

股神巴菲特買進台積電美國存託憑證（ADR）一事，台積電總裁魏哲家17日表示，希望能有正面影響，對台積電最重要的是技術、生產與客戶信任，只要成績很好，一定會反映價值。

中國記憶體廠長江存儲遭美國列入實體清單，華邦電董事長焦佑鈞17日表示，美國政策會逐步強化執行，會越來越緊；記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求指出，長江存儲遭美國列入實體清單，中國大陸客戶仍會持續採用產品，但外銷可能會受阻。（編輯：趙蔚蘭）1111219