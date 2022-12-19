綠委盼青安貸款更有感 財長：會再跟公股行庫了解

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（中央社記者范正祥台北19日電）民進黨立委林楚茵今天質詢時關注公股行庫開辦青安貸款成效，盼政策能夠更有感，呼籲財政部檢討放款額度、放款利率。對此，財政部長蘇建榮表示，會再跟公股行庫了解，看還有沒有可能。

立法院財政委員會今天審查貨物稅條例第12條之6條文修正草案等案，蘇建榮列席並備質詢。

林楚茵質詢時提及，財政部青年安心成家購屋貸款最高額度為新台幣800萬元，目前六都青安貸款核貸數明顯下降，難道青年不需要貸款，還是面對逐年攀升的房價，只有800萬的額度並不足夠。

她呼籲，財政部檢討青安貸款放款額度、放款利率，讓青年對此政策能夠更有感。

蘇建榮表示，青安貸款原則上還會再延續2年，至於減碼升息的部分應該也還是會持續下去，財政部已提報給行政院。

他指出，青安貸款核貸的額度800萬元，這部分根據行庫的統計，大概平均核貸數是500餘萬元；除此之外，還可以申請內政部的住宅貸款，利率也是非常優惠。

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回應林楚茵質詢為什麼這幾年青安貸款核貸有逐年下降情況，蘇建榮指出，有可能是2021年之前利率還沒上升，近來因利率開始上升，青安貸款的利率相對於民營銀行的利率基本上是差不多，但也有些比民營銀行高一點，承貸人自己會去判斷，所以有些青安貸款的承貸人評估以後就轉到民營銀行，不選擇利用青安貸款。

對於林楚茵呼籲財政部檢討青安貸款放款額度、放款利率，讓青年對此政策能夠更有感，蘇建榮說，可以進一步徵詢公股行庫的意見，之前開過會，公股行庫認為資金有限，公股行庫除了要開辦青安貸款以外，也還要做企業紓困貸款和其他的貸款，立委所提意見會再跟公股行庫了解，看還有沒有可能。（編輯：林興盟）1111219