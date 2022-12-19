華碩與奇異醫療合作 加速落實基層數位轉型

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩今天宣布與奇異醫療合作，打造台灣第一個雲原生醫療影像服務，提供普及化工具，使各級醫療機構皆可即時診斷，加速落實醫療分級與基層數位轉型。

華碩發布新聞稿表示，DicomCloud雲原生醫療影像服務結合台智雲AIHPC超級電腦高效算力、華碩雲端儲存技術，以及奇異醫療AW Server醫療影像系統，提供先進的3D高階醫學影像雲端服務，並整合華碩AIoT（人工智慧物聯網）醫療顯示器、智慧健康穿戴裝置與可攜式超音波設備等。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章說，華碩雲端技術結合奇異醫療AW Server及AI（人工智慧）平台，從醫學中心至基層診所，皆能以雲服務快速部署，盼能提升此服務在臨床普及化和基層可及性。

奇異醫療大中華區副總裁黃福榮指出，COVID-19疫情加速整體醫療轉型，根據Data Bridge Market Research數據，醫療影像加上AI將有高達兩位數百分比以上的複合成長率，預期2026年產值將達2650億美元（約新台幣8.14兆元）。（編輯：張良知）1111219