台股外資投信土洋對作 法人：長假將屆交投趨清淡

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）航運等傳產股領跌，電子回檔，台股今天終場下跌95點，收在14433點，守住半年線之上。外資與投信今天在金控、航運、鋼鐵、水泥、電子代工等類股布局上，呈現土洋對作。法人指出，外資即將進入耶誕節和新年長假，預估台股交投轉趨清淡。

台股加權指數今天終場下跌95.23點，收在14433.32點，成交值新台幣2065.91億元，加計盤後2101.79億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超183.79億元，其中自營商賣超37.55億元，投信賣超7.33億元，外資及陸資賣超138.91億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加2943口至8917口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3281口至10038口。

觀察今天外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，台泥、中鋼、中鴻、光寶科、亞泥、英業達、廣達、和碩、陽明、仁寶等成為外資青睞標的，上述個股均買超逾萬張，其中外資買超台泥3.38萬張排名第1，買超中鋼2.54萬張排名第2。

從賣超個股來看，根據統計，永豐金、中信金、台玻、元大金、遠東新、大成鋼、旺宏、群創、京城銀、慧洋-KY、裕民、台塑、潤泰全、興富發、南亞、聯電等成為外資賣超標的，上述個股均賣超逾萬張，其中外資賣超永豐金4.67萬張排名第1，賣超中信金3.98萬張排第2，賣超台玻3.79萬張排第3。

另一方面，投信今天買超元大金、中信金、永豐金、台玻、旺宏、遠東新、大成鋼、慧洋-KY、裕民等，個股均買超逾萬張，形成外資與投信土洋對作，其中買超元大金2.93萬張、買超中信金2.92萬張、買超永豐金2.68萬張、買超台玻2.35萬張。

投信今天大賣中鋼、台泥、友達、陽明、中鴻、光寶科、亞泥、聯電、廣達、英業達、仁寶、和碩等，均超過萬張，也與外資對作。

本土期貨法人指出，本週關注焦點轉向美國公布11月個人消費支出物價指數（PCE）等經濟數據，不過外資即將進入耶誕節和新年長假，預估台股交投轉趨清淡。（編輯：楊凱翔）1111219