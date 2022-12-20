MIH前進CES 擬展示遊戲等3款電動車應用

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰今天表示，MIH將在明年1月的美國消費性電子大展（CES）中，展示3部電動車應用，分別用於遊戲、皮卡（pickup）以及農用車。

鄭顯聰下午受邀參加台港創新雙日論壇，分享永續為起點的未來運輸革命觀點。

鄭顯聰指出，將來電動車將是移動電源，電池是儲能系統的一部分，未來數據也將去中心化，他看好移動式電源和固定式儲能站成為新的綠能生態系統。

MIH將前進明年1月初在美國拉斯維加斯舉辦的消費性電子大展，鄭顯聰透露，MIH在CES大展將展示3部電動車應用，其中一輛將展示遊戲情境，另一輛將展示電動皮卡，此外還有一輛是電動農用車。

談到未來MIH打造電動車的應用前景，鄭顯聰指出，MIH不做品牌，兼顧B2B （business to business）和B2C（business to customer）的市場，MIH願意提供無品牌的移動平台，讓各類客戶打造移動場景，考量擴展應用至量販、便利商店、物流運送、郵政、電信業，甚至公務、機場接送等。（編輯：翟思嘉）1111220