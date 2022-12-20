中華電建置免費無線寬頻 台東183個部落啟動

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（中央社記者江明晏台北20日電）台東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落免費無線寬頻服務，歷時超過5年，完成建置台東全縣183個部落、1111個Wi-Fi熱點，目前使用人次超過4800萬人次。

中華電今天發布新聞稿宣布，台東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」，提供部落族人免費使用無線Wi-Fi；中華電信今天宣布，台東全縣183個部落、1111個Wi-Fi熱點完成；此項計畫歷時超過5年，於今年達到全縣啟用的里程碑。

中華電信表示，為考量到部落實用性與介面操作難易度，Wi-Fi愛部落（i-Tribe）介面操作容易，不須註冊或認證，只要將手機Wi-Fi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選「同意」即可上網，對於當地的生活便利性、以及醫療保健品質，皆大幅改善。

中華電說明，截至目前使用人次超過4800萬人次，寬頻涵蓋率達100%，提供部落人口利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，解決部落緊急救護的問題、保障生命安全，更進一步帶動部落的經濟發展。（編輯：楊凱翔）1111220