中國放鬆防疫封控 林伯豐預期有利供應鏈發展

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）中國近期放鬆防疫封控措施，三三會理事長林伯豐今天表示，封控無論是管太嚴、太寬鬆都是不正確的，但他預期在解除封控後，中國經濟將慢慢恢復，這將有利供應鏈的發展。

林伯豐今天出席三三會12月份例會，會前受訪時，媒體問及中國放鬆防疫封控措施後對台廠的影響、企業對2050淨零碳排的態度，以及其對內閣改組討論的看法。

林伯豐說，中國封控是執行力道的問題，他認為封控應該要做，但執行的是城管人員，若封控管太嚴，或是放太寬鬆，都不是正確的方式，接下來放鬆封控力道後，染疫人數以及死亡人數都可能會增加。

林伯豐表示，他認為台灣對於中國這些問題，必須給予關心及正確的協助，而非嘲笑、批評，如此無濟於事。至於防疫措施改變對台廠的影響，他預期封控解除後，中國經濟將慢慢恢復，這將有利於供應鏈的發展。

對於2050淨零碳排議題，林伯豐強調這是全世界共同目標，企業應全力配合，但應優先考量台灣的能力與利益。他舉例，有些國家碳定價是每公噸2美元，新加坡約為3美元，台灣卻可能達到10美元，他建議應一步步來。

對於近期內閣改組的議題，是否會對經濟有負面影響，林伯豐委婉地表示「目前是還看不出來」，僅表示選舉結果如此，政府就應該重視。

至於是否支持內閣改組甚至換內閣，林伯豐不置可否，並強調他關心的是經濟，只要經濟做好一點，他都能接受，但若「經濟做不好，誰上來光講政治都沒用」。（編輯：蘇志宗）1111221