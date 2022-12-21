NCC核准鏡電視實收資本額變更 董監事案持續審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）NCC今天表示，鏡電視實收資本額從新台幣13.5億元新增到20億元審查通過，不過在公司章程、新任董監事變更部分仍舊續審，委員關注未來能否穩定經營、是否有人力共用等議題。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議衛星廣播電視事業鏡電視新聞台申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照續行討論案。

NCC主秘黃文哲表示，鏡電視董事長鄭優、3名新任董事包含鏡電視總經理蔡滄波、曾任非凡新聞台總監的洪玟琴、昭昀律師事務所主持律師林正疆，以及1名監察人、高威聯合會計師事務所所長蔡文精今天均到會。

黃文哲表示，委員主要關注是否有人力共用、隱藏股東，也關注未來能否穩定經營，不會再變動董監事，以及財務上會不會依賴政府標案等。

黃文哲轉述，鏡電視提到沒有人力共用問題，也有依照公司法規定沒有代持問題，委員也關注公司章程哪些要許可、哪些備查等，後兩案決議續行審議。

鏡電視10月底宣布將增資發行新股共計10億元，NCC官員解釋，這部分還沒有向NCC申請，除非牽涉到公司實收資本額變更，才需報到NCC。

根據NCC資料，目前有32個有線電視系統申請鏡電視上架到86頻道，不過目前NCC尚未排審，影響戶數約267萬戶、市占率約56%。NCC官員解釋，上架案跟董監審查是獨立兩案，後續若有排審就會審查。（編輯：潘羿菁）1111221