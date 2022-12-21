傳助台積電在美建5G專網 中華電：力挺台商全球布局

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台積電赴美國亞利桑那州建新廠，傳出由中華電協助建置5G企業專網等基礎建設；中華電21日低調不願證實，但表示台商不管是東進還是新南向，中華電都會積極服務。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北21日電）台積電赴美國亞利桑那州建新廠，傳出就是由中華電協助建置5G企業專網等基礎建設；中華電今天低調不願證實，但表示台商不管是東進還是新南向，中華電都會積極跟隨服務。

台積電美國亞利桑那州新廠複製南科廠的自動化、遠端控制、自動運輸等高度智慧化生產方式，業界人士透露，中華電信協助建置4G、5G通訊基礎建設及企業專網，全力協助台積電在美國打造智慧工廠。

對此，中華電信總經理郭水義今天出席「2022 蹲點創新設計行動成果發表會」，會後接受媒體訪問時表示，「不評論單一客戶狀況」，但強調「客戶到哪裡、中華電就到那裡」。

他進一步說，第一，電信服務有在地性議題，台商跨國發展，中華電會透過與跨國電信合作的關係，加上台灣服務經驗，設法將相關解決方案都移植海外，因此「台商到哪裡，中華電會跟隨到哪裡」，第二，中華電也會把台灣最先進智慧應用和5G技術，複製到台商所在海外據點。

中華電全球布局，在美國也有子公司，今年營收表現亮眼；郭水義表示，台商不管是東進還是新南向，中華電都會積極努力去做，包括指標型客戶，以及台灣半導體上下游供應鏈及台商全球布局，中華電都會尋覓合作機會。

根據法說會資料，中華電信今年第2季國際客戶事業群營收年增17.9%，主因為國際客戶對雲端、資通訊服務的需求持續成長，提供大型台商於美國、日本、東南亞等海外擴廠的資通訊整合服務；國際電信事業群第3季營收年增加22.6%，主因為主因國際客戶對雲端服務的需求提升，以及漫遊營收隨國境解封而增加。

針對國際業務等未來發展，郭水義表示，5G營運時程估至少有20年，目前才過2年半，相信在技術與經驗累積下，縮短學習曲線，客戶成長速度會因此加快，對營收也會有累積性效果。（編輯：楊凱翔）1111221