黑松：明年展望樂觀看待 原物料及疫情是變數

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）黑松董事長張斌堂表示，今年飲料本業約持平，酒類代理事業則成長逾5%，對整體獲利貢獻相對高，展望明年，主要看疫情變化及原物料成本，另外通路的整併也是觀察方向，整體而言仍樂觀看待。

黑松今天舉行法人說明會，張斌堂表示，飲料本業在7、8月進入旺季後，開始追補第1季落後的業績，截至11月止整體飲料持平，整體酒類代理事業則較去年成長5.7%，由於新推出的主題酒表現不錯，毛利相對較高，彌補飲料產品成本高漲的衝擊。

黑松表示，今年初遭遇強大成本壓力，包括糖、咖啡、奶粉、紙箱等原物料通通上漲，雖然5月宣布調漲黑松沙士等產品售價，幫助公司第2季獲利回穩，但僅能反應成本上漲的3成左右，前3季稅後盈餘新台幣6.93億元，年增29.2%維持正成長，主要來自酒品銷售成長及房租收入等挹注。

展望2023年，張斌堂表示，隨著疫情逐步趨緩，餐飲業見到明顯復甦，也帶動飲料的消費需求，明年營運應該會比今年樂觀，但包括疫情、原物料成本及通路整併等都存在變數。

張斌堂說，去年原物料成本比前年增加了5000萬元至6000萬元，而今年漲幅更大，比去年再高出逾億元，目前預期明年糖依舊有上漲的趨勢，且公司明年會為員工調薪，薪資成本也會增加，另外，因應ESG（環境、社會、公司治理）節能滅碳近斷年陸續導入新的節能設備，折舊費用也高於往年，2023年完成綠色工廠申請。

張斌堂表示，2023年將更聚焦於「環境永續」及「健康生活」議題，未來產品開發將以全家人的健康訴求為主。明年黑松將陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，並積極拓展保健事業。（編輯：楊凱翔）1111221

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