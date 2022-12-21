中鋼構在手工程17.7萬噸 能見度看到明年上半年

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（中央社記者賴言曦台北21日電）中鋼集團法人說明會今天來到尾聲，由中鋼構壓軸，董事長陳火坤表示，整體景氣趨向衰退，鋼構產業也無法「置身事外」，但中鋼構目前在手的工程數量約17.7萬噸，能見度至少到明年上半年。

中鋼構今天召開法人說明會，面對全球通膨、庫存去化壓力，陳火坤指出，鋼構也無法「置身事外」，但中鋼構透過環保事業、冷鏈物流廠房等工程，仍可填補空檔，確保獲利不衰退。

中鋼構總經理張修齊表示，中鋼構近年3大產品中，以大樓鋼架比重最高，今年前3季比重來到約43.99%，居次的廠房鋼架為27.94%，橋樑鋼架則是2.59%；但隨著電子產業景氣走弱，預期廠房鋼架占比明年會有修正。

經營策略方面，張修齊表示，都會區頂級商辦大樓開發案趨勢增加，中鋼構未來將持續爭取興建指標性個案，另危老及都更重建也是中鋼構積極布局的業務。

目前中鋼構在建工程中，以大樓建築工程最多，數量約11.05萬噸，居次的廠房鋼構有5.35萬噸，橋樑及其他鋼構工程則是1.37萬噸，合計約17.7萬噸；陳火坤表示，訂單能見度至少到明年上半年。

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風電業務方面，中鋼構承接中鋼另一子公司興達海基，製作包含節點、剪力鋼鍵、內外部平台及靠船鋼管平台等，沃旭彰化案共10套鋼管已完成，中能29號離岸風電基礎16套部分零組件業務預計今年底完成全數交貨；陳火坤指出，後續相關業務要看興達海基訂單洽談狀況。

另有投資人關心台灣光罩持續買進中鋼構，對此陳火坤表示，光罩是中鋼構大股東，持股中鋼構約19%，雖然光罩先前有銅鑼廠擴廠計畫，但因電子業景氣因素延後，並未向中鋼構定料。（編輯：楊凱翔）1111221