金管會明年金檢 緊盯大股東干政保險業財務韌性

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會2023年金檢重點出爐，因今年壽險業爆發淨值危機及產險業深陷防疫險風暴，保險業財務韌性納入明年金檢重點，另金融業大股東干政、防詐機制同樣列入檢查重點行列。

金管會今天公布2023年度93項金檢重點，其中，金管會以金融韌性（資本與財務韌性、網路安全與資訊韌性）、國內外投資風險管理、防制詐騙及金融消費者保護4大類作為明年金檢首要關注重點。

另值得注意的是，有3大金檢方向是因應今年金融業整體情況，被檢查局列入明年金檢重點中。

第一、針對今年壽險業淨值危機及產險業防疫險理賠風暴，保險業驚濤駭浪，金管會檢查局官員指出，這部分檢查重點將放在壽險公司及產險公司自我風險及清償能力評估機制（ORSA）辦理情形，了解保險公司資本及財務韌性。

其次是針對金融業大股東干政，官員強調，這攸關金融業公司治理，因此金融業與大股東溝通機制、與關係人或關係企業間財務費用管理等，將納入明年金檢重點。

第三、因應近來詐騙滿天飛，金管會將金融業防制詐騙措施列為金檢重點項目，重點涵蓋防杜貸款詐騙的內控機制、協助民眾防制詐騙相關措施，包含關懷提問、疑涉詐欺帳戶預警機制、異常交易辨識及虛擬帳號控管等落實情形。

至於國內外投資風險管理，金管會明年金檢重點主要涵蓋海外曝險因應國際金融情勢變化的風險控管、海外與中國地區授信與投資受當地政策影響的風險控管、金融機構對疫情及升息環境衍生風險的因應對策等。

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另在網路安全與資訊韌性方面，金管會金檢重點涵蓋金控公司對子公司更新資訊系統及網路安控與資安維護的督導與檢視、資安專責單位與專責主管的職能發揮、防範主機系統及程式異常的控管、網路安全措施、供應鏈風險管理、資安人力與訓練、營運持續管理機制等。

配合政府打炒房政策，金管緊盯不動產授信業務風險管理，明年金檢也將涵蓋購屋、餘屋及土建融放款徵授信作業、利率風險定價及貸後管理，工業區土地貸款資金用途、閒置工業區土地授信作業、不動產業保證業務集中度控管、金融機構對央行辦理不動產抵押貸款業務規定的遵循等。（編輯：潘羿菁）1111223