商仲：商用市場買氣趨保守 明年價量小幅修正

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（中央社記者賴言曦台北23日電）全球信義資產公司表示，今年商用市場買氣趨向保守，主要以工業地產、商辦作為支撐，截至12月20日，交易量約新台幣1600億元；預估明年商用市場價、量將有所修正，但幅度應不劇烈。

信義全球資產22日公布今年上市櫃法人商用不動產交易情況，受俄烏戰爭、美中科技戰、全球通膨及升息等因素影響，買氣趨向保守，截至12月20日止，交易量為1600億元，仍是近5年來較高水位，主要以工業地產、商辦作為支撐。

比較今年各季交易表現，高點落在第3季的703億元，占全年交易44%，主要是航空城標售案企業進駐搶地，大筆投資額推高交易量；但隨著中央銀行第4度升息，第4季傳統旺季表現不如預期，交易量僅200億元，在今年各季表現中排名最末，較去年同期530億元衰退62%。

信義全球資產公司投資部副總歐人彰分析，今年商用不動產仍能處於高水位，主要有3大因素支撐，首先是產業升級刺激擴廠需求，加上企業布局倉儲、物流中心，帶動工業地產交易熱絡，今年總價前5高的工業地產交易皆為工業區及產專區土地，且全年工業地產交易達711億元，占全年交易44.4%。

其次是今年商辦交易成長顯著，交易額為408億元，較去年的144億元成長183%，主因除了企業大多朝廠、辦分離思維布局外，部分企業的辦公室出現舊換新的需求，推升商辦交易量，激勵建商投入商辦產品開發。

最後是以買方結構來看，除了以企業自用為大宗外，壽險業雖面臨防疫保單等挑戰，但仍積極前進商用不動產市場，統計金融壽險產業今年購置商用不動產交易累計達483億元，占全年交易30.2%。

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展望2023年，信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，經濟成長放緩、外銷訂單表現下滑，可能影響部分企業營運資金運用策略，甚至會有處分資產的需求，對仍有購置需求的企業、甚至是投資型買方，相對而言是可以切入的機會點。

林建勛指出，預估明年商用市場的價、量可能有所修正，但幅度應不會太劇烈，且隨著防疫政策解封帶動國內旅遊，觀光餐飲與連鎖零售產業回溫，內需市場將成為明年經濟支撐關鍵。（編輯：張均懋）1111223