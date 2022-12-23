中華電攜手壽險公會 推理賠聯盟鏈2.0服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天宣布，以FIDO 2、oAuth 2.0、PKI等技術，於現行「理賠聯盟鏈」平台建構多元可靠的數位身分驗證服務，提高民眾使用理賠服務的便利性。

壽險公會今天邀請16家壽險、產險公司，24家醫院及中華電信等合作夥伴，舉行「身分驗證中心理賠應用試辦案」記者會，發表「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」服務。

中華電信今天發布訊息指出，中華電以FIDO 2、oAuth 2.0、PKI等技術，於現行「理賠聯盟鏈」平台建構多元可靠的數位身分驗證服務。「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」為壽險公會繼「保險理賠醫起通」、「保險存摺」後推動的進階服務，並獲金管會保險局同意試辦，保戶可透過數位身分驗證、電子簽章等功能，達到網路理賠、行動理賠等服務辦理全程無紙化的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電指出，此服務利用區塊鏈技術安全與便捷特性，只需於參與聯盟鏈的任一保險公司提出理賠申請，並同意透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」，推播通知至其他所有投保，且參與聯盟鏈的保險公司，即可同步完成所有投保公司理賠申請作業，加速保險理賠的處理作業速度。

中華電信表示，先前就已通過國際FIDO聯盟認證產品，應用於內政部行動身分識別（TW FidO），這次再添應用於「行動/線上理賠申請數位身分驗證」服務，建立國內首次跨公司帳號整合服務，提供壽險業統一的身分驗證機制。（編輯：翟思嘉）1111223