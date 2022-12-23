技嘉：顯卡庫存已回健康水位 擬在歐美組裝伺服器

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（中央社記者吳家豪台北23日電）主機板與顯示卡廠技嘉科技董事長葉培城今天表示，技嘉顯示卡庫存清很快，已回到健康水位；明年在歐洲和美國都會設置伺服器小型終端組裝線，長期希望3到5年後，商用與消費應用營收占比各半。

技嘉今天在南港展覽館舉辦旺年會，席開約300桌，邀請周蕙、蘇慧倫、周興哲、告五人等歌手及團體表演，抽獎活動最大獎為汽車6輛。

葉培城接受媒體聯訪表示，技嘉各產品線明年展望落差比較大，伺服器明年有機會成長一定程度；至於板卡及筆記型電腦「縱然再樂觀，還是要審慎一點」。而技嘉顯示卡庫存清很快，已回到健康水位，幾乎沒有舊庫存，明年將衝刺新產品，只是要很審慎。

談到技嘉將所屬網通事業群以分割方式移轉予技嘉100%持股子公司技鋼，是否有IPO（初次公開發行）規劃，葉培城表示，技鋼分割是既定政策，不會把IPO訂為目標，還沒有明確時間表，等各方面都準備好再評估，不會「急就章」。

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被問及明年產品營收比重，葉培城說，大致上與今年差不多，伺服器比重可能高一些，有機會上看25%；板卡產品傾向「守成」。從長期3到5年來看，希望技嘉商用與消費產品營收占比各半。

媒體詢問，電子業面臨庫存壓力，普遍對明年第1季看法不樂觀，葉培城表示，技嘉庫存已去化得差不多，但今年第1季基期太高，會是明年第1季最大的壓力；不過明年第1季板卡新產品都將到齊，並不認為第1季會很差。從明年全年來看，技嘉筆電因為基期較低，仍會成長，車用產品則還在練兵。（編輯：張良知）1111223