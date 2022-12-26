環旭今年營收估破百億美元 持續布局全球在地化

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子董事長陳昌益表示，全球供應鏈趨於短鏈化、區域化，全球將形成多區域供應鏈體系，國家安全等價值觀因素將滲透到整個產業體系，地緣政治將成為影響全球資源配置的因素。

陳昌益指出，環旭電子持續布局全球在地化策略，在全球的在地化人才增加2倍，也建立3個區域營運中心，全球客戶數量成長2倍，預估今年環旭電子營收規模可望突破百億美元。

根據微信公眾號訊息，中國財經媒體22日舉行資本年會活動，陳昌益受邀發表「從全球化到在地化：新趨勢和新啟示」主題演講。

他指出，在過去將近200年的歷史發展中，人類經歷2次各長達30年的全球化進程。不過近年來地緣政治、貿易保護主義、烏克蘭局勢、以及COVID-19疫情等因素，跨境貿易和投資明顯減速，許多企業積極採取分散風險、提高對供應鏈掌控的策略，推動科技及供應鏈全球在地化。

他預期，未來全球供應鏈將會在幾個面向出現調整，首先，供應鏈趨於短鏈化、區域化；另外，供應鏈可能出現選擇性。

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陳昌益表示，為了確保供應鏈的安全和穩定，全球將形成多個區域的供應鏈體系，方便就近滿足市場需求；此外，國家安全、國家聯盟、意識形態、價值觀等因素將滲透到整個產業體系，這種情況目前正在發生中。

他並表示，逆全球化的驅動力正在逐漸顯現，從經濟層面擴張到非經濟層面，地緣政治將成為影響全球資源配置的因素；此外，貿易規則的變化使得自由貿易受限，全球產業鏈從離岸外包走向近岸和友岸外包，以加強對供應鏈的掌控力。（編輯：趙蔚蘭）1111226