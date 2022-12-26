促進公共建設 國產署撥用近27公頃房地設置長照據點

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（中央社記者張璦台北26日電）配合推動國家長照政策，財政部國產署協助各級機關依法取得國有不動產，據統計，截至今年11月，已在全台12縣市，撥用21處國有土地及3處國有房地、合計近27公頃，設置長照據點。

財政部國有財產署今天在例行記者會中指出，國有財產屬全民資產，國產署積極協助各級政府機關，依法撥用取得公務或公共建設及長照服務、公共化教保服務等所需國有不動產，促進整體建設發展，節省公共建設用地取得成本。

國產署副署長李政宗表示，隨台灣人口快速老化，邁入高齡社會，行政院持續推動「長照2.0」等政策，以因應未來龐大的長照需求，減輕家庭照護負擔並提高生育率。

根據國產署統計，截至今年11月，已協助機關撥用21處國有土地及3處國有房地，合計面積近27公頃，以設置長照據點，分布全台12個縣市。

李政宗舉例，台南市政府社會局撥用衛福部新營醫院北門分院既有的閒置空間，整建轉型為多元長照資源中心，已於今年10月啟用，提升長照服務量能。

此外，面臨少子女化現象，行政院持續推動「0到6歲國家一起養」、「我國少子女對策計畫」。

李政宗表示，位於台南市的國立台灣文學館，也配合設置非營利幼兒園，國產署協助撥用取得國有房地，布建友善職場育兒環境，預計明年施工完成後，可協助員工及鄰近社區民眾育兒照護。（編輯：潘羿菁）1111226