大成嘉義馬稠後食品加工廠啟用 年營業額估50億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於嘉義馬稠後產業園區的大成集團食品加工廠第一期27日正式啟用，嘉義縣長翁章梁（左4）、總統府資政黃崑虎（左2）、數位產業署長呂正華（左5）、大成董事長韓家宇（左3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）大成集團在嘉義馬稠後產業園區斥資新台幣24億興建食品加工廠，第一期廠房今天啟用，大成集團預估，每月產能3000噸，年營業額可達新台幣50億元。

位於嘉義馬稠後產業園區的大成集團食品加工廠第一期今天正式啟用，嘉義縣長翁章梁、國策顧問黃崑虎、數位產業署長呂正華、大成董事長韓家宇等人出席。

大成集團食品群總經理詹金和告訴中央社記者，大成集團嘉義馬稠後食品加工廠第一期，投資金額24億，佔地8800坪，員工人數560名，預估每月產能3000噸，年營業額可達50億元。

詹金和說，第二期的廠區預估佔地2萬300坪，第一、二期總計佔地2萬9100坪，完工後將是馬稠後園區最大的食品廠。第二期將以4大方向為規劃主軸，包括調理食品廠、專屬植物肉工廠、食品機械研發中心及冷凍冷藏食品倉儲流中心。

詹金和指出，在大成集團馬稠後食品園區，將建立台灣最先進植物肉生產一條龍，從植物蛋白原料（TVP）到各項植物肉加工食品包括鹽酥雞、雞塊、雞堡、牛肉塊、絞肉、漢堡、海鮮漿、雞丁，等提供完整多元的產品。

翁章梁接受媒體聯訪表示，大成集團在馬稠後園區建造園區最大食品加工廠，加上嘉義縣農業興盛，將優質農產品進行加工製造將會是完美結合。

翁章梁強調，嘉義縣目前產業能量豐沛，許多園區正在開發當中，尤其太保科學園區昨日通過環評，且不需進入2階段環評，預計明年4月或5月動土，歡迎更多企業來嘉設廠投資。（編輯：郭諭儒）1111227