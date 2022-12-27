中國將取消入境隔離 亞股全線收紅

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（中央社香港27日綜合外電報導）中國宣布將結束入境旅客隔離規定，引發投資人期待這個全球第2大經濟體將再度活絡，亞洲股市今天應聲全線收高。

法新社報導，中國近期逆轉嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策，導致全國快被激增的確診人數壓垮；昨天深夜又突然宣布1月8日起結束實行3年的邊境管制，屆時COVID-19傳染病等級將降為「乙類乙管」。

消息傳出後，中國民眾爭相搜尋出境航班。中國國門重新開放，預料將對全球旅遊業帶來一大助益。

股市另項利多，來自美國上週公佈的最新數據顯示，通貨膨脹降溫且消費者支出增加。

然而，這些消息仍非確定趨勢。因此眾人目光鎖定美國聯邦準備理事會（Fed）將如何調升利率，好在通膨疑慮及升息可能導致經濟衰退之間求取平衡。

上海股市今天收盤上漲1%，東京股市收高0.2%，首爾、新加坡、台北、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也全數收紅。香港、雪梨與威靈頓股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111227