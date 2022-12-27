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李鴻源質疑台越風機成本差很大 經長：不能亂比一通

2022/12/27 22:16（12/27 23:06 更新）
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（中央社記者曾智怡台北27日電）前內政部長李鴻源質疑「台灣裝一支風機的錢，在越南可以裝三支」引發熱議，經濟部長王美花今天表示，兩國離岸風電制度、風機大小、施作工法皆不同，「不能亂比一通」，否則就像拿玩具風車與離岸風機比較，一樣荒謬跟不對。

針對李鴻源的質疑，王美花今天透過臉書影片回應，「李前部長做這樣影射式的批評，完全不正確」，不同的東西本就不可以比較，「如果你覺得我手上拿的風車跟離岸風機比較很荒謬，那麼李鴻源拿越南跟台灣風機比較，一樣不對」。

王美花說明，台灣的離岸風機與越南的有3大不同，首先是制度不同，台灣的離岸風電是由台電出錢購電，建置成本跟維護運作都則由廠商負責；再者，兩國選擇設置的風機大小也不同，施作工法更是不一樣。

能源局長游振偉指出，台灣的離岸風機比較大支，一台是8至9.5MW，越南大概4MW，且台灣風機的發電效率比越南好，成本上不能拿來做比較。

至於施作工法，游振偉說明，台灣的離岸風機是放在水深20至50公尺的海上，利用海事工程的方式施工；越南的風機大部分則是放在近岸、水深10公尺且生態敏感的潮間帶上，「我們很難想像台灣會在這種敏感地區設離岸風機」。（編輯：楊凱翔）1111227

#李鴻源
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#台灣
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