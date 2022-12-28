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家登：子公司暫停供貨中國客戶 降低收款風險

2022/12/28 09:33
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（中央社記者張建中新竹28日電）家登子公司家登自動化設備通知中國大陸客戶暫停相關設備的服務提供，家登表示，主要是為降低收款風險。

家登自動化日前通知中國大陸客戶，近期受到國際情勢影響，收到銀行通知確認無法與部分中國企業進行任何幣別與形式上的資金往來。在確認與可順利執行收付款的管道之前，需先暫停相關設備的服務提供。

因美中科技戰持續延燒，美國擴大對中國出口管制，家登自動化暫停對中國大陸客戶提供設備服務引發市場關注。

家登指出，考量景氣波動，為降低收款風險，家登自動化才會決定暫停對中國大陸提供相關設備服務；與美國擴大對中國出口管制無關。

家登表示，客戶需求強勁，為賣方市場。在光罩載具、晶圓載具及加登自動化的設備出貨暢旺推升下，家登11月營收達新台幣4.32億元，創新高；累計前11月營收達38.44億元，年增41.58%，並大幅超越去年整年度營收31.21億元，今年全年營收與獲利可望同創新高。（編輯：趙蔚蘭）1111228

#家登
#中國
#家登自動化設備
家登
家登11月營收攀至4.32億元 創新高 家登前9月營收超越去年全年 光罩晶圓載具銷售旺
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