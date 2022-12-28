商仲：今年土地交易創2018年來最低 台中萎縮近8成

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（中央社記者賴言曦台北28日電）商仲業者高力國際指出，面對經濟放緩、通貨膨脹、貨幣緊縮等多重因素，今年商用不動產與土地等2大交易市場皆出現萎縮，商用不動產年度交易總額年減13%；土地年度交易額則年減46%，創2018年以來最低。

高力國際今天發布「2022年第4季商用不動產及土地投資調查」，今年商用不動產年度交易額約新台幣1307億元、年減13%；土地年度交易額約1613億元、年減46%，為近4年來首度跌破2000億元關卡，也是自2018年以來最低。

高力國際副董事總經理黃正忠表示，今年房市利空浮現，若將今年交易表現分為上下半年，也可以看出上半年有壽險公司出手購置台中市商辦大案，推升辦公室交易額，但下半年受到中央銀行升息影響，報酬率拉高，使投資型買方轉為布局廠辦。

從買方類型來看，今年製造業及科技業等自用型買盤趨緩，總計買入383億元；反觀金融保險業今年共計出手461億元，在台北、桃園及台中市都有買進帶租金收益的商辦或廠辦大樓。

相較於商用不動產市場，今年土地買氣明顯衰退，高力國際研究部董事梁儀盈分析，今年土地交易動能受到民眾購屋需求下降、利率及原物料上升和信用管制影響，而一向身為土地交易最大買方的建商，今年僅買入814億元，僅貢獻50%交易額，遠低於去年的72%。

梁儀盈指出，但建商策略並非完全不買地，而是從直接購地，轉往合建、公辦都更、聯開或地上權開發等；從區域來看，近幾年土地交易居冠的台中市，今年買氣大幅滑落，由去年的825億元跌至今年的182億，跌幅近8成，是六大都會區中量縮最明顯的地區。

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反觀工業用地及產專用地則逆勢崛起，支撐全年土地交易，交易金額至729億元，占整體交易額的45%，且從今年前10大土地指標交易案例來看，有4筆是工業用地及產專用地。

展望2023年，高力國際董事總經理劉學龍認為，雖然經濟前景不明，且通膨及升息等2大議題在明年仍有影響力，但投資人歷經今年的洗禮，布局轉趨靈活，邊境解封也將替零售及飯店市場提供發展利基。（編輯：趙蔚蘭）1111228